مؤتمر بشأن تمديد حظر الأسلحة على إيران

يستضيف المكتب التمثيلي للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في الولايات المتحدة NCRI-US عبر الإنترنت لجنة تتألف من كبار خبراء الأمن القومي، وسيناقش المتحدثون الموضوعات المتعلقة بإيران، بما في ذلك تمديد حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، وأوضاع حقوق الإنسان داخل إيران، وسياسة الضغط القصوى الأمريكية.

وقد أعلنت الولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى دعمها الكامل لتمديد حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، والمقرر أن ينتهي في أكتوبر القادم.

وفي حال رفع الحظر، ستكون طهران قادرة على عمليات الشراء أو التوريد أو البيع أو التحويل، «أي دبابات قتالية أو مركبات قتالية مصفحة أو أنظمة مدفعية من العيار الثقيل أو طائرات مقاتلة أو طائرات مروحية هجومية أو سفن حربية أو صواريخ أو أنظمة صواريخ».

وفي الوقت نفسه، تشير التقارير الواردة من إيران إلى أن النظام صعَّد من قمعه للمواطنين الإيرانيين، حيث إنه قام مؤخراً بإعدام شاب لمشاركته في احتجاجات مناهضة للنظام.

المتحدثون

السفيرة بولا دوبريانسكي

كبير الباحثين في مركز بيلفر بجامعة هارفارد

السفير روبرت جوزيف

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المدير الأول لإستراتيجية الحد من انتشار الأسلحة النووية والدفاع عن دوت الخليج

البروفيسور ماثيو كرونيج

مدير مبادرة الإستراتيجية العالمية، في المجلس الأطلسي

ديفيد شيد

القائم بأعمال المدير السابق لوكالة استخبارات الدفاع

علي رضا جعفر زاده

نائب مدير مكتب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في واشنطن