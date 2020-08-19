ماكرون يدعو بوتين للتهدئة والحوار في بيلاروس

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره الروسي فلاديمير بوتين إلى "تسهيل التهدئة والحوار" لحل الأزمة في بيلاروس، وذلك خلال اتصال هاتفي أمس، وفق ما أفاد الإليزيه. وخلال هذه المشاورات التي تسبق قمة طارئة للاتحاد الأوروبي، أكد ماكرون الدور "البناء" الذي يريد الاتحاد الأوروبي ممارسته "بهدف الوقف الفوري لأعمال العنف بحق السكان، والتمكن من إيجاد حل سياسي في أسرع وقت في إطار احترام التطلعات التي تم التعبير عنها في شكل سلمي وكبير منذ أيام عدة".

وأوضح ماكرون أن "فرنسا تعمل في هذا الاتجاه بالتنسيق مع مستشارة ألمانيا ورئيس المجلس الأوروبي وجميع شركائها عشية المجلس الأوروبي (الذي يعقد) الأربعاء والمخصص لبيلاروس". وسبق أن بحث ماكرون مع بوتين الوضع في بيلاروس في 12 أغسطس، معربا عن "قلقه الشديد" بعد إعادة انتخاب الرئيس ألكسندر لوكاشنكو لولاية سادسة في عملية اقتراع يشتبه بأن مخالفات عديدة شابتها. وحذر الكرملين من "أي محاولة للتدخل الأجنبي" في بيلاروس، آملا في "تطبيع سريع للوضع".