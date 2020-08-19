ماكرون يدعو بوتين للتهدئة والحوار في بيلاروس

وأوضح ماكرون أن "فرنسا تعمل في هذا الاتجاه بالتنسيق مع مستشارة ألمانيا ورئيس المجلس الأوروبي وجميع شركائها عشية المجلس الأوروبي (الذي يعقد) الأربعاء والمخصص لبيلاروس". وسبق أن بحث ماكرون مع بوتين الوضع في بيلاروس في 12 أغسطس، معربا عن "قلقه الشديد" بعد إعادة انتخاب الرئيس ألكسندر لوكاشنكو لولاية سادسة في عملية اقتراع يشتبه بأن مخالفات عديدة شابتها. وحذر الكرملين من "أي محاولة للتدخل الأجنبي" في بيلاروس، آملا في "تطبيع سريع للوضع".
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