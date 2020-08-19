قطاع غزة بلا كهرباء

أعلنت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة، أمس، عن توقف عمل محطة توليد الكهرباء الوحيدة بعد نفاد الوقود اللازم لتشغيلها على إثر وقف إسرائيل إمدادات الوقود ضمن العقوبات التي فرضتها على غزة ردا على إطلاق بالونات حارقة. وفرضت إسرائيل سلسلة من العقوبات على قطاع غزة المحاصر مع استمرار التصعيد مع حركة حماس منذ نحو أسبوع. وتمثلت العقوبات المفروضة بإغلاق معبر كرم أبو سالم المخصص للبضائع، وإغلاق البحر أمام الصيادين، إضافة إلى وقف إمدادات الوقود. وتزود شركة الكهرباء الإسرائيلية قطاع غزة بنحو 120 ميغاواط من الكهرباء، فيما تستخدم إمدادات الوقود القادمة من إسرائيل عبر معبر كرم أبو سالم لتشغيل محطة توليد الكهرباء التي تنتج 63 ميغاواط من الكهرباء للقطاع. وقال المتحدث باسم شركة توزيع الكهرباء محمد ثابت "أبلغنا من محطة توليد الكهرباء بتوقف محطة التوليد عن العمل بشكل كامل، بسبب نفاد الوقود وإغلاق سلطات الاحتلال معبر كرم أبو سالم التجاري". وأكد ثابت أن محطة توليد الكهرباء كانت تعمل جزئيا، في الوقت الذي تقدر فيه حاجة القطاع إلى حوالي 500 ميغاواط من الكهرباء.



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