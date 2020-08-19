سلطان عمان يعيّن وزيرا جديدا للخارجية

أجرى سلطان عمان هيثم بن طارق سلسلة تغييرات وزارية شملت تعيين وزير جديد للخارجية ليحل مكان يوسف بن علوي الذي كان يتولى الدبلوماسية العمانية منذ العام 1997.

ومنذ تسلّمه الحكم في يناير 2020 بعد وفاة السلطان قابوس بن سعيد، أدخل السلطان هيثم بن طارق تعديلات على نظام الحكم والدستور، لكنّه حافظ على موقع عمان كوسيط في النزاعات الإقليمية.

وعيّن السلطان بدر بن حمد البوسعيدي في منصب وزير الخارجية بحسب التلفزيون الرسمي، بعدما كان سلفه يتولى منصب الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية باعتبار أن السلطان كان يقوم بمهام الوزير.

والمنصب الجديد يشير إلى أن البوسعيدي قد يتمتع بصلاحيات إضافية.

وشغل البوسعيدي (60 عاما) عددا من المناصب في وزارة الخارجية قبل تولي الحقيبة الوزارية، بينها الأمين العام للوزارة ووكيلها.