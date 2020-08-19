عباس: الفلسطينيون غير قلقين من اتفاق التطبيع بين إسرائيل والإمارات

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الرئيس الفلسطيني محمود عباس
قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الثلاثاء إن الفلسطينيين غير قلقين بشأن اتفاق التطبيع بين #إسرائيل و #الإمارات واصفا الاتفاق “بالترهات”.
وفي أول تعليق علني منذ الاتفاق الذي كُشف النقاب عنه الأسبوع الماضي ورعته الولايات المتحدة، اتهم عباس الإمارات بالتخلي عن الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال في الضفة الغربية ورهن الحصار في غزة.
غير أن عباس قال في بداية اجتماع للقيادة الفلسطينية شاركت فيه حركتا حماس والجهاد الإسلامي “نحن لسنا قلقين بما يجري هنا وهناك من ترهات، وخاصة في المرة الأخيرة في الأيام الأخيرة عندما أعلن عن اتفاق ثلاثي بين الامارات وبين إسرائيل وبين أمريكا”.
واتفقت إسرائيل، التي طالما نبذتها الدول العربية والإسلامية بالمنطقة، يوم الخميس الماضي على إقامة علاقات كاملة مع الإمارات مما أغضب الفلسطينيين الذين يتطلعون منذ فترة طويلة لدعم دول الخليج في مسعاهم لإقامة دولتهم الخاصة.
وقال عباس “حاولوا أن يوهموا الآخرين، يوهموا العالم، بأن الامارات جاءت لنا بإنجاز عظيم هو رفض الضم، وكأن القضية الفلسطينية فقط هي مسألة هي الضم”.
وأضاف “تنكروا لكل شيء، لحقوق الشعب الفلسطيني، للدولة الفلسطينية، لرؤية الدولتين، للقدس الشريف التي ضُمت وأُعلن ضمها، تنكروا لكل هذا وقالوا نحن جئنا لكم بوقف الضم فافرحوا أيها الفلسطينيون. هذا خداع وهذا أمر مرفوض كل الرفض وهذا نعتبره طعنة في ظهر القضية الفلسطينية”.
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