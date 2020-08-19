كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 19 أغسطس 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر جهاز مكافحة الإرهاب العراقي يعلن مقتل 10 عناصر من "داعش" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول اليوم الثلاثاء، أن جهاز مكافحة الإرهاب تمكن من قتل 10 عناصر من "داعش" في عملية عسكرية شمالي البلاد.

وقال في بيان صحفي، إن "قطعات جهاز مكافحة الإرهاب بإسناد من طيران الجيش العراقي وطيران التحالف الدولي شرعت بتنفيذ عملية عسكرية نوعية في محافظة نينوى"، حسبما أوردت شبكة "روسيا اليوم".

وأضاف، أن "هذه العملية نفذت في مخمور جبال قرة جوخ، وأسفرت عن قتل 10 عناصر من فلول عناصر "داعـش" الإرهابية وتدمير 9 كهوف ومستودع للأغذية والأدوية".