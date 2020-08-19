كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 19 أغسطس 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر تفاصيل ما دار بين وزراء دفاع تركيا قطر والسراج في طرابلس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مع تزايد غضب المرتزقة في ليبيا، بسبب تراجع تركيا عن وعودها بتوفير مرتبات مجزية شهرية لهم، وإعلان بعضهم أنهم يبجثون عن طرق للخروج من ليبيا، سارعت أنقرة لتدراك الأمر وزيادة رواتب المرتزقة خوفا من تخليهم عن حكومة الوفاق.



وكشف موقع "ليبيا ريفيو" عن كواليس الزيارة التي تمت ي ليبيا من قبل، وزير الدفاع التركي خلوصي أكار ونظيره القطري خالد العطية، أمس الاثنينن، حيث اجتمعا مع رئيس وزراء حكومة الوفاق، فايز السراج، وقرروا رفع رواتب المرتزقة بنسب 30%.



واضاف أن الاجتماع بين السراج ووزراء الدفاع تطرق إلى مجالات التعاون العسكري والأمني، وبرامج بناء القدرات الأمنية والدفاعية لحكومة الوفاق الوطني.



وذكر أنه اطلع من مصادر خاصة أن حكومة الوفاق طلبت من تركيا وقطر زيادة الدعم العسكري الذي تقدمه قطر وتركيا لقواتها الأمنية، موضحة أن أن المحادثات التي جرت بين السراج وعكار والعطية أسفرت عن اتفاق ثلاثي لزيادة الدعم العسكري لحكومة طرابلس.

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ويعتقد أنه بناء على طلب السراج تم الاتفاق على دفع زيادة بنسبة 30٪ في رواتب المقاتلين السوريين المرسلين من تركيا،. وذلك وسط اضطرابات أخيرة على وسائل التواصل الاجتماعي تتعلق بعدم دفع أنقرة الأموال لهؤلاء المقاتلين.



ويرجح المحللون ان السراج طلب السيطرة على غضب المرتزقة السوريين، قبل أن يتحول الأمر إلى تمرد واسع النطاق ويرفضون القتال، اسيما بعد ما شهدته العاصمة طرابلس من اشتباكات حادة قبل شهور أسفرت عن مقتل عددا من المرتزقة الموالين لأردوغان في ليبيا.



وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان ما فعلته تركيا بعشرات المقاتلين، عندما أوهمتهم بأنهم سيسافرون في مهمة تبدو سهلة ليجدوا أنفسهم على جبهة قتال، وقال إن الاستخبارات التركية خدعت نحو 120 من مقاتلي الفصائل السورية الموالية لأنقرة، واتفقت معهم على إنهم مطلوبون لحماية مؤسسات مدنية في قطر. وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان ما فعلته تركيا بعشرات المقاتلين، عندما أوهمتهم بأنهم سيسافرون في مهمة تبدو سهلة ليجدوا أنفسهم على جبهة قتال، وقال إن الاستخبارات التركية خدعت نحو 120 من مقاتلي الفصائل السورية الموالية لأنقرة، واتفقت معهم على إنهم مطلوبون لحماية مؤسسات مدنية في قطر. لكن "المرتزقة" الذين خرجوا من منطقة عفرين السورية إلى تركيا، عرفوا لاحقا أن وجهتهم الحقيقية ليبيا لا قطر، بهدف دعم الميليشيات المتطرفة التابعة لحكومة طرابلس بقيادة فائز السراج، مبينا أن المسلحين ينتمون إلى فصائل سليمان شاه وفيلق الشاه والسلطان مراد.



ووفقا لإحصاءات المرصد السوري، فإن عدد المسلحين الذين أرسلتهم تركيا إلى الأراضي الليبية يبلغ حاليا نحو 17420 من الجنسية السورية، من بينهم 350 طفلا دون سن 18 عاما، وعاد من مسلحي الفصائل الموالية لتركيا نحو 6 آلاف إلى سوريا بعد انتهاء عقودهم، في حين تواصل تركيا جلب المزيد من عناصر الفصائل المرتزقة إلى معسكراتها من أجل تدريبهم. ووفقا لإحصاءات المرصد السوري، فإن عدد المسلحين الذين أرسلتهم تركيا إلى الأراضي الليبية يبلغ حاليا نحو 17420 من الجنسية السورية، من بينهم 350 طفلا دون سن 18 عاما، وعاد من مسلحي الفصائل الموالية لتركيا نحو 6 آلاف إلى سوريا بعد انتهاء عقودهم، في حين تواصل تركيا جلب المزيد من عناصر الفصائل المرتزقة إلى معسكراتها من أجل تدريبهم. وقال المرصد إن تركيا أرسلت حوالي 10 آلاف مسلح إضافيين من غير السوريين، من بينهم 2500 من حملة الجنسية التونسية.



وكان هدد مرتزقة سوريون من الذين شاركوا في المعارك في ليبيا بالتظاهر بعد فصلهم والاستغناء عن خدماتهم، وعدم حصولهم على كافة مستحقاتهم المادية، وكشف مرتزق سوري في تسجيل صوتي، أنه وزملاؤه من فصيل "الحمزات" السوري الموالي لتركيا، كانوا من أوائل المرتزقة الذين أرسلتهم أنقرة إلى ليبيا، وعددهم حوالي 2000 عنصر، مضيفا أنّهم شاركوا في العديد من المعارك إلى جانب قوات الوفاق وضد الجيش الليبي، قتل خلالها العديد منهم.