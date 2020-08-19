كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 19 أغسطس 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر الجيش الإسرائيلي يستهدف مواقع في غزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي استهدف مواقع في قطاع غزة ردا على إطلاق صاروخ من القطاع باتجاه إسرائيل.

وفي وقت سابق من مساء الثلاثاء، أكد الجيش الإسرائيلي إطلاق صاروخ واحد، سقط في منطقة مفتوحة دون أن يسفر عن أي إصابات أو أضرار مادية تذكر، حسبما أوردت شبكة "روسيا اليوم".

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ومع إطلاق الصاروخ تم تشغيل صفارات الإنذار في مدينة عسقلان بجنوب إسرائيل والمنطقة المحيطة.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن الأطباء قوله إن طفلتين أصيبتا بجروح طفيفة أثناء التوجه إلى الملجأ.

ويأتي ذلك على خلفية التوترات على الحدود بين إسرائيل والقطاع في الفترة الأخيرة، حيث قصف الجيش الإسرائيلي مواقع في القطاع، قال إنها تابعة لحركة حماس يوم الأحد، ردا على إطلاق قذيفة صاروخية.