كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 19 أغسطس 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر رئيس وزراء لبنان الأسبق: راضون بمحاكمة قتلة الحريري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق فؤاد السنيورة، رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، على المحاكمة التاريخية لقتلة رفيق الحريري، قائلًا: "راضون بما جري بالمحاكمة، فقد جاءت بطلب من اللبنانينن".

وأضاف السنيورة خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إن المحكمة أشارت إلى العلاقات ما بين الرئيس الحريري والنظام السوري، وأشارت إلى آخر اجتماع بينهما.

وأدانت المحكمة الخاصة بلبنان فى لاهاى، فى قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريرى، سليم عياش العضو في حزب الله، المتهم الرئيسي باغتيال الحريري، مؤكدة تورطه بتهمة القتل العمد، كما قضت محكمة اغتيال الحريري ببراءة 3 متهمين لعدم كفاية الأدلة، وهم حسين عنيسي، وأسد صبرا، وحسان مرعي.

وأدانت المحكمة الخاصة بلبنان فى لاهاى، فى قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريرى، سليم عياش العضو في حزب الله، المتهم الرئيسي باغتيال الحريري، مؤكدة تورطه بتهمة القتل العمد، كما قضت محكمة اغتيال الحريري ببراءة 3 متهمين لعدم كفاية الأدلة، وهم حسين عنيسي، وأسد صبرا، وحسان مرعي.

قال وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية إن الحكم في قضية الحريري خطوة نحو العدالة ولا بد من محاسبة من ارتكبوا مثل هذه الفظائع.

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وأضاف جيمس كليفرلي وزير الدولة، "إن إدانة عضو في حزب الله بالتآمر لقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في تفجير عام 2005 هي خطوة نحو تحقيق العدالة".

"حكم اليوم هو خطوة نحو العدالة. يجب محاسبة من يرتكبون مثل هذه الفظائع".

وكانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان قد أصدرت اليوم الثلاثاء، حكمها النهائي بقضية اغتيال الحريري بعد 15 عاما على الجريمة، وأدانت سليم عياش بالقتل وارتكاب عمل إرهابي فيما يتعلق بقتل الحريري و21 آخرين، كما برأت حسن حبيب مرعي، وحسين حسن عنيسي، وأسد حسن صبرا.

وأكدت المحكمة أن لا دليل بأن قيادة "حزب الله" كان لها دور في اغتيال الحريري وليس هناك دليل مباشر على ضلوع سوريا.