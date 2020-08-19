كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 19 أغسطس 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر باحث لبناني: حزب الله مدان أخلاقيا وقانونيا وسياسيا في اغتيال الحريري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق مكرم رباح الباحث السياسي اللبناني، على الحكم الصادر في قضية اغتيال رفيق الحريري، قائلًا إنه تم إدانة أحد أهم العملاء الأمنيين المرتبط بشكل مباشر بحزب الله، مؤكدا أن هذا الحزب مدان أخلاقيا وقانونيا وسياسيا في اغتيال الحريري ".

وقال "رباح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، اليوم الثلاثاء إنه لا يتوقع من حسن نصر الله إلا مزيدا من المشاكل والضغط على الدولة اللبنانية.

وتابع: حسن نصر الله لم يصدر أي بادرة حسن نية تجاه التحقيق في اغتيال رفيق الحريري ؛ وهو مدان أمام المجتمع الدولي والمجتمع اللبناني، مشددا على أن عدم وجود أدلة لا يعني براءة المتهم ونحن في حاجة إلى مزيد من التحقيقات".

كانت قد أدانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، اليوم الثلاثاء، عضو بحزب الله في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.

وأدانت المحكمة سليم عياش العضو في حزب الله بجريمة قتل الحريري، بينما برأت 3 متهمين آخرين لعدم كفاية الأدلة.

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وأشارت المحكمة إلى أنه لا يمكن تحديد عدد المتورطين في التفجير، وأن المتهمين يرتبطون بجهة منظمة، وأن الأدلة تشير إلى أن الاغتيال كان سياسيًا، حيث إن "الهدف المنشود من اغتيال الحريري زعزعة استقرار لبنان". إلا أنها أوضحت أن "لا أدلة عن الجهة التي وجهت المتهمين لاغتيال الحريري".

وفي بداية الجلسة، ذكر القاضي دايفيد راي، رئيس هيئة المحكمة، أن اغتيال الحريري "نُفذ لأسباب سياسية".

ويُحاكم في القضية غيابيا 4 أشخاص ينتمون إلى ميليشيات حزب الله، ووُجهت لهم جميعا تهمة التآمر بارتكاب عمل إرهابي. وهم: سليم عياش وحسين عنيسي وأسد صبرا وحسان مرعي. أما مصطفى بدر الدين فهو من خطط لعملية الاغتيال، حسب المحكمة، إلا أنه قُتل لاحقا في سوريا.

وقال القاضي إن القيادي في حزب الله مصطفى بدر الدين نسق مع سليم عياش (العضو في حزب الله) في عملية اغتيال الحريري، مضيفًا: "المتهمون نسقوا ونفذوا عملية اغتيال الحريري". من جهتهما حسين عنيسي وأسعد صبرا نسقا لإعلان المسؤولية زورا عن اغتيال الحريري.