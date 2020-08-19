مقتل جنرال روسي مشارك بعمليات موسكو العسكرية في سوريا

قتل جنرال روسي وأصيب عسكريان الثلاثاء في انفجار “عبوة ناسفة محلية الصنع” لدى عبور قافلة روسية قرب دير الزور في شرق سوريا، وفق ما افادت وكالات الأنباء الروسية نقلا عن وزارة الدفاع.

وقالت الوزارة إن العبوة انفجرت فيما كانت قافلة روسية عائدة بعد عملية إنسانية قرب مدينة دير الزور.

وجاء في البيان الذي نشرته وكالات الأنباء إنترفاكس وريا نوفوستي وتاس، أن عسكريين ثلاثة أصيبوا بجروح في الانفجار وأن “مستشارا عسكريا كبيرا برتبة جنرال” قضى أثناء عملية نقله وتقديم المساعدة الطبية له.

وينتشر آلاف الجنود الروس في أنحاء سوريا دعما لقوات النظام.

وساهم التدخل العسكري الروسي في 2015، أي بعد أربع سنوات من اندلاع النزاع السوري، في بقاء الرئيس بشار الأسد في السلطة وبدء عملية كبيرة لاستعادة أراض سيطرت عليها فصائل مسلحة في المراحل الأولى من النزاع