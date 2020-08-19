شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان عمان يصدر مرسوماً بإعادة تشكيل مجلس الوزراء والان نبدء بالتفاصيل

أصدر السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، أمس، مرسوماً بإعادة تشكيل مجلس الوزراء العماني.

وتضمّن التشكيل الوزراي، تعيين فهد بن محمود آل سعيد نائباً لرئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء وشهاب بن طارق بن تيمور آل سعيد نائباً لرئيس الوزراء لشؤون الدفاع، وذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد وزيراً للثقافة والرياضة والشباب وخالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وزيراً لديوان البلاط السلطاني والفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزيراً للمكتب السلطاني وحمود بن فيصل بن سعيد البوسعيدي وزيراً للداخلية.

كما تضمن تعيين بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزيراً للخارجية وسلطان بن سالم بن سعيد الحبسي وزيراً للمالية والشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالله السالمي وزيراً للأوقاف والشؤون الدينية.

Advertisements

كما تضمن التشكيل الوزراي العُماني تعيين الدكتور محمد بن حمد بن سيف الرمحي وزيراً للطاقة والمعادن والدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي وزيراً للصحة و الدكتورة مديحة بنت أحمد بن ناصر الشيبانية وزيرةً للتربية والتعليم وسعود بن هلال بن حمد البوسعيدي وزيراً للدولة محافظاً لمسقط والدكتور عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي وزيراً للعدل والشؤون القانونية.

وعُيّن الدكتور عبدالله بن ناصر بن خليفة الحراصي وزيراً للإعلام ومحمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي وزيراً للدولة محافظاً لظفار وإبراهيم بن سعيد بن إبراهيم البوسعيدي وزيراً للدولة محافظا لمسندم وسالم بن محمد بن سعيد المحروقي وزيراً للتراث والسياحة والدكتور سعود بن حمود بن أحمد الحبسي وزيراً للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه والدكتور خلفان بن سعيد بن مبارك الشعيلي وزيراً للإسكان والتخطيط العمراني والدكتورة رحمة بنت إبراهيم بن سعيد المحروقية وزيرةً للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

كما عُّين المهندس سعيد بن حمود بن سعيد المعولي وزيراً للنقل والاتصالات وتقنية المعلومات والدكتور سعيد بن محمد بن أحمد الصقري وزيراً للاقتصاد وقيس بن محمد بن موسى اليوسف وزيراً للتجارة والصناعة وترويج الاستثمار و ليلى بنت أحمد بن عوض النجار وزيرة للتنمية الاجتماعية والدكتور محاد بن سعيد بن علي باعوين وزيراً للعمل في سلطنة عمان.