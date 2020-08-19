شكرا لقرائتكم خبر عن عالم أمريكي يحذّر من استمرار أعراض «كورونا» لعدّة أشهر والان نبدء بالتفاصيل
حذر كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي، من أن استمرار أعراض الإصابة بكوفيد-19 حتى للأصحاء، قد يمتد لعدة أشهر.
وقال فاوتشي خلال مؤتمر صحفي للجمعية الأمريكية لعلم الأحياء الدقيقة أمس: "علينا أن نكون حذرين عندما نقول إن الشباب الذين يصابون بفيروس كورونا ولا ينتهي بهم المطاف في المستشفى، إنهم بخير"، مؤكداً أن ذلك أمر غير مقبول.
وأشار فاوتشي إلى أن هناك أشخاص كانوا بصحة جيدة وأصيبوا بالمرض ولم يحتاجوا إلى دخول المستشفى، لكن الأعراض استمرت مصاحبة لهم لأسابيع وكان عليهم البقاء في السرير، ثم تحسنوا، وتعافوا من الفيروس، وتبقت لديهم بعض الأعراض لأسابيع وأحياناً لأشهر.
وأضاف: إن بعض من تحسنت حالتهم من الشباب أظهرت فحوصهم اللاحقة، أن العديد منهم أصبحت لديهم التهابات في عضلة القلب والأوعية الدموية وأعراض أخرى، هذا أمر مزعج لأنه يتطور يوماً بعد يوم.
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