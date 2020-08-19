شكرا لقرائتكم خبر عن «بومبيو»: «حزب الله» منظمة إرهابية هدفها نشر أجندة طائفية والان نبدء بالتفاصيل

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة ترحب بحكم المحكمة الخاصة بلبنان، مؤكدا أن حزب الله منظمة إرهابية هدفها نشر أجندة طائفية خبيثة لإيران. وقال، إن استغلال حزب الله النظام المالي بلبنان وتدهور المؤسسات يهدد سلامته المالية واحتمال تعافيه.

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