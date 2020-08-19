انت الان تتابع الأوروبيون يحضون بوتين على تشجيع الحوار لحل الأزمة في بيلاروس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

حض القادة الأوروبيون الثلاثاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الضغط على حليفه الأساسي الرئيس البيلاروسي لوكاشنكو لتشجيع حوار مع المعارضة التي تحتج لليوم العاشر على التوالي على نتائج الانتخابات الرئاسية.

وتحدث بوتين، أقرب شريك لمينسك والذي يعتبر موقفه حاسما بالنسبة لحل الأزمة، في ثلاث مكالمات هاتفية منفصلة مع نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون والمستشارة الالمانية انغيلا ميركل ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال.

ودعا ماكرون بوتين الى "تسهيل التهدئة والحوار" لحل الازمة في بيلاروس فيما أكدت ميركل أن مينسك يجب ان "تنبذ العنف" وتباشر حوارا مع المعارضة. من جهته دعا ميشال الى "حوار سلمي وفعلي شامل".

من جهته، حذر الكرملين من "أي محاولة للتدخل الأجنبي" في بيلاروس، آملا في "تطبيع سريع للوضع" وندد ب"الضغط" الذي يمارس ضد سلطات هذه الجمهورية السوفياتية السابقة.

وستكون بيلاروس محور قمة استثنائية للاتحاد الأوروبي تعقد الاربعاء مع احتمال توسيع العقوبات التي تقررت الاسبوع الماضي بعد قمع التظاهرات.

ومنذ الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل في 9 آب/اغسطس، تتزايد الضغوط على الرئيس الكسندر لوكاشنكو الذي يحكم البلاد منذ 1994. وقد أعلن فوزه بنسبة 80% من الأصوات ويواجه تظاهرات يومية وحركة إضراب تطاول صناعات حيوية لاقتصاد البلاد بشكل متزايد.

- "نظام فاسد"-

تجمع مناصرو المعارضة في بيلاروسيا الثلاثاء أمام مركز اعتقال يتواجد فيه زوج زعيمة المعارضة سفيتلانا تخانوفسكايا التي نددت بنظام "فاسد" وذلك في اليوم العاشر من التظاهرات.

واحتشد قرابة مئتي شخص أمام مركز الاعتقال الرقم واحد في مينسك العاصمة، حيث وضع سيرغي تيخانوفسكي قيد الحجز الاحتياطي، وذلك للاحتفال بعيد ميلاده الـ42 وللمطالبة بإطلاق سراحه.

وسيرغي تيخانوفكسي وهو زوج المعارضة سفيتلانا تخانوفسكايا، موقوف منذ 29 أيار/مايو. وكان سيرغي مدوّن الفيديو، أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية وقاد حملة ضد الرئيس ألكسندر لوكاشنكو قبل أن يُستبدل بزوجته بعد توقيفه.

ويُتهم خصوصاً بـ"الإخلال بالنظام العام" ويواجه عقوبة بالسجن لعدة سنوات.

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ومن ليتوانيا حيث لجأت مع أولادها، نددت سفيتلانا تيخانوفسكي (37 عاما) في شريط فيديو نشر على يوتيوب بالاتهامات التي تستهدف زوجها باعتبارها مفبركة "من أجل إسكاته وعدم مشاركته في الحملة الانتخابية".

وقالت "كل هذا الظلم الفاضح يظهر لنا كيف يعمل هذا النظام الفاسد والذي يسيطر فيه شخص واحد على كل شيء" مضيفة "شخص واحد يبقي البلاد في الرعب منذ 26 عاما. شخص سرق من البيلاروسيين خيارهم".

وكانت تيخانوفسكي أبدت استعدادها الاثنين لحكم البلاد داعية الرئيس الى التنحي.

وشكلت المعارضة "مجلساً لتنسيق" انتقال الحكم ويُفترض أن يعقد أول اجتماع له اعتباراً من الثلاثاء، وفق ما قالت المعارضة ماريا كوليسنيكوفا.

ورفض لوكاشنكو مرات عدة فكرة التنحي مؤكداً مرة جديدة الاثنين أنه لن يسلم السلطة "تحت الضغط أو في الشارع".

- تظاهرات، اضرابات واستقالات-

بعد الانتخابات، قمعت الشرطة أربع تظاهرات مسائية ما أدى الى سقوط قتيلين وعشرات الجرحى وتوقيف أكثر من 6700 شخص. واشارت وزارة الداخلية الثلاثاء الى وفاة شخص ثالث صدمته سيارة فيما كان يتظاهر.

والاحد نظمت المعارضة أكبر تجمع في تاريخ البلاد ضم أكثر من مئة الف مشارك ووجهت دعوة الى الاضراب التزمتها عدة صناعات مهمة مثل منتج البوتاس بيلاروسكالي او مصنع تصنيع الآليات الثقيلة حيث تعرض الرئيس لوكاشنكو لصيحات استهجان الاثنين من قبل عمال.

ووصل إضراب العمال إلى مصنع الجرارات الزراعية الذي يصدّر إنتاجه إلى كل الدول السوفياتية السابقة ويعد مصدر فخر للبلاد.

ونظمت تظاهرة دعم أخرى الثلاثاء في المسرح الاكاديمي في مينسك الذي اقيل مديره بافيل لاتوشكو وهو ايضا وزير سابق للثقافة لانه دعا علنا الى تنظيم انتخابات جديدة ورحيل لوكاشنكو.

وأعلن سفير مينسك في سلوفاكيا ايغور ليشتشينا استقالته الثلاثاء ليصبح أول دبلوماسي بيلاروسي يدعم علنا المتظاهرين.