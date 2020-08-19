ميركل تستبعد تطبيق إجراءات تخفيف جديدة على قواعد كورونا في الوقت الراهن

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المستشارة الألمانية انجيلا ميركل

استبعدت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل تطبيق إجراءات تخفيف جديدة على قواعد كورونا في الوقت الراهن وناشدت مواطنيها الالتزام بقواعد كورونا نظرا لارتفاع عدد الإصابات الجديدة.

وخلال مشاركتها في جلسة لحكومة ولاية شمال الراين ويستفاليا، قالت ميركل في دوسلدورف(عاصمة الولاية) اليوم الثلاثاء إنه يجب الحد من انتشار العدوى.

ودعت ميركل العائدين من الرحلات الصيفية إلى إجراء اختبار للكشف عن كورونا، وشددت على أهمية الحفاظ على مسافة التباعد المكاني وارتداء الكمامة في وسائل المواصلات العامة على سبيل المثال. وطالبت بالتذكير بهذه الأمور بقوة.

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ورحبت ميركل بقرار العديد من الولايات فرض عقوبات مالية على رافضي ارتداء الكمامة في وسائل المواصلات العامة.

ولفتت ميركل إلى أن من الاولويات الإبقاء على الحياة الاقتصادية مفتوحة بأكبر قدر ممكن وتأمين الوظائف بالإضافة إلى إتاحة الذهاب إلى المدارس والحضانات.