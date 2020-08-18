أرقام قياسية في أسبوع.. 9252 إصابة جديدة بكورونا في المغرب و160 حالة وفاة -فيديو

أظهرت معطيات الوضعية الوبائية في المملكة خلال الأسبوع الأخير ارتفاعا قياسيا جديدا في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، والتي بلغت 9252 حالة، أي مايشكل 21.8 بالمائة من إجمالي عدد الحالات المسجلة منذ بدأ الأزمة.

ووكشفت وزارة الصحة في تصريحها الأسبوعي بشأن الوضع الوبائي، بأن المملكة سجلت 20 حالة وافدة خلال هذا الأسبوع، مقابل 9232 حالة محلية، فيما بلغ معدل الإصابة التراكمي 25.45 حالة لكل من 100 ألف نسمة، أي ما يشكل 2.54 بالمائة من المواطنين المغاربة.

وبذلك تكون حصيلة لاإصابات في شهر غشت تشكل 43 بالمائة من مجموع حالات الإصابة بفيروس كورونا منذ بدأ الأزمة.

بدورها شهدت عدد حالات الوفاة ارتفاعا قياسيا، خلال الأسبوع الفارط لتبلغ 160 حالة، بعدما انتقل إجمالي الوفيات خلال الأسابيع الثلاثة الماضية من 40 إلى 69، ثم 116 حالة.

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وبذلك تكون حصيلة الوفيات المسجلة خلال الأسبوع الاخير تعادل ربع الوفيات المسجلة منذ بدأ الأزمة، فيما سجلت 5997 حالة تعافي.

من جهة أخرى بلغت التحاليل المخبرية الخاصة بتشخيص المرض الناتج عن فيروس كورونا 155645 تحليلا.