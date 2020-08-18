البيجيدي ينفي سعيه لتأجيل الإنتخابات التشريعية وتمديد ولاية الحكومة

نفى النائب الأول الأمين العام لحزب العدالة والتنمية سليمان العمراني، أن يكون رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، قد حصل على موافقة الأمانة العامة لحزبه، من أجل السعي لتأجيل موعد الإنتخابات.

وأكد العمراني، في تصريح لموقع حزبه، عدم صحة ما نشر من أن “العثماني حصل على تفويض قيادة الحزب للتباحث مع باقي الأحزاب السياسية حول إمكانية تأخير موعد الانتخابات وتمديد الولاية التشريعية والجماعية للمنتخبين الحاليين لأكثر من سنة”

وردّا على مقالة صحفية عنوان”البيجيدي يرفض التكنوقراطيين في حكومة التمديد ويتشبث بالكرسي إلى آخر رمق”، أكد العمراني في توضيح لـ” pjd.ma”، أن” كل ما أورده كاتب هذه المقالة خبر زائف ومحض افتراء وكذب ولا أساس له من الصحة مطلقا”.

وأشار موقع الحزب إلى ما ورد بالصحيفة نِسْبَة إلى ما أسمته مصدرا جد مقرب من حزب العدالة والتنمية، ”أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، قد حصل على موافقة الأمانة العامة لحزبه من أجل التفاوض مع باقي الأحزاب السياسية حول إمكانية تأخير موعد الانتخابات وتمديد الولاية التشريعية والجماعية للمنتخبين الحاليين لأكثر من سنة”.

وأضافت أن ”حزب المصباح قد قرر أن يستمر في قيادة الحكومة في حالة تأجيل موعد الانتخابات بسبب تداعيات جائحة كورونا، حيث شرع في إقناع باقي الأحزاب بفكرة تشكيل حكومة وحدة وطنية ترضي جميع الأطراف”، وهي المعطيات والأنباء التي كذّبها نائب الأمين العام لحزب “المصباح” معتبرا أنها “زائفة ومحض افتراء”.