أكدت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، أن الكمامات المنصوعة من القماش لها مدة استعمال محددة، ولا يمكن استخدام نفس الكمامة بشكل دائم.
وأكدت الوزارة في جوابها على تساؤلات المواطنين، ضمن التصريح الأسبوعي بشأن الوضع البوائي في المملكة، أن الكمامات المصنوعة من القماش تختلف مدد استعمالها بعدد مرات التصبين، بين 5 إلى 10 مرات، بينما توجد بعضها يمكن تصبينها 20 مرة.
كما تطرقت الوزارة في أجوبتها عل تساؤلات المواطنين، إلى قضية الصيام، مبينة أنه لم يثبت أي زيادة للخطر لدى الصائمين في الإصابة بالفيروس، أما بشأن المصابين بمرض الربو فأكدت الوزارة أنهم ليسوا جميعا معرضون للخطر.
وعن احتمالية نقل عدوى كوفيد 19 بالحمامات، أكدت الوزارة أن هذه الفضاءات تتواجد بها كل ظروف انتقال الفيروس، ناصحة الأشخاص الأكثر حساسية للمرض من تجنب الذهاب إلى الحمام العمومي.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة: ينبغي تدبيل الكمامات بعد 5 مرات من التصبين والحمام يشكل خطرا بانتقال العدوى -فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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