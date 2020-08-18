شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط صاروخ كاتيوشا في محيط مطار بغداد والان نبدء بالتفاصيل

سقط صاروخ كاتيوشا بمحيط مطار بغداد الدولي غرب العاصمة العراقية مساء اليوم. جاء ذلك في بيان لخلية الإعلام الأمني العراقية أشارت فيه إلى أن الصاروخ أطلق مِن قرية الفياض جنوب شرقي المطار، من دون خسائر تذكر.

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