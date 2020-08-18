شكرا لقرائتكم خبر عن «المالكي»: الميليشيات تحاول التضليل بشأن البيضاء والان نبدء بالتفاصيل

-الحوثي يستغل وقف النار لتحقيق تقدم

قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، إن الميليشيات الحوثية تحاول التضليل بشأن البيضاء.

وأضاف، في حديث لقناتي "العربية" و"الحدث"، أن "علاقة وثيقة ومصالح مشتركة تربط بين الحوثيين والجماعات الإرهابية". مؤكدا أن الميليشيات الحوثية حاولت استغلال وقف النار لتحقيق تقدم.