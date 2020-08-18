شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد مأساة تعز .. الدمار «صناعة حوثية» والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت، أن المدينة مازالت منذ العام 2015 تعيش وضعا إنسانيا مزريا جراء عدوان مليشيا الحوثي على المدينة عقب الانقلاب على الدولة.
وكشف الفيديو عن قتل الحوثيين للآلاف؛ أحياء بكاملها هدمت ونزح سكانها؛ آلاف المواطنين بترت أطرافهم وصاروا معاقين عن الحركة؛ عشرات الآلاف فقدوا وظائفهم. كما تفرض مليشيا الحوثي حصارا خانقا على المدينة وتعرقل وصول المساعدات الإنسانية اليها.
ويرفض الحوثيون أيضًا فتح ممر انساني لمدينة تعز بحسب تفاهمات ستوكهولم ويصرون على استمرار اغلاق الطرقات الرئيسية.
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