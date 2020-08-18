شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي يرحّب بحكم المحكمة الدّولية فى «اغتيال الحريري» والان نبدء بالتفاصيل

رحّب رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي بالحكم الصادر اليوم عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان فى قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبنانى الأسبق رفيق الحريري. ودعا رئيس البرلمان العربي في بيان اليوم، إلى ضبط وتسليم الشخص المُدان الذي ارتكب العمل الإرهابي الجبان إلى المحكمة الدولية الخاصة التي أصدرت الحكم، وذلك تحقيقاً للعدالة ودعماً لأمن واستقرار لبنان وصوناً لوحدته الوطنية وردعاً للجهات الراعية والداعمة لهذه الأعمال الإرهابية البشعة. وأكد رئيس البرلمان العربي أهمية حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وإنهاء حيازة الميليشات والأحزاب للسلاح خارج إطار سلطة الدولة، وضرورة دعم الدولة اللبنانية ومؤسساتها الوطنية.

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