شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن يشيد بالمساعي الأمريكية لتمديد حظر السلاح على إيران والان نبدء بالتفاصيل

أشاد نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح بمساعي الولايات المتحدة الأمريكية في تمديد حظر السلاح على إيران ومواجهة إرهاب طهران في المنطقة، معرباً عن أسفه لرفض مجلس الأمن الدولي تمديد الحظر وما لذلك من تأثير سلبي مباشر على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

جاء ذلك خلال لقاء نائب الرئيس اليمني اليوم سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن كريستوفر هنزل لمناقشة المستجدات على الساحة الوطنية والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد الفريق علي محسن، العزيمة في المضي نحو استكمال تنفيذ اتفاق الرياض الذي أُنجزت الآلية الخاصة به في الأيام القليلة الماضية بحرص من قبل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي, ورعاية كريمة واهتمام من الأشقاء في المملكة، كون أن انجاز الاتفاق يمثل خطوة مهمة في توحيد لحمة اليمنيين والاتجاه لاستعادة الدولة اليمنية.

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وأشار نائب الرئيس اليمني إلى المسؤولية التي يضطلع بها المجتمع الدولي إزاء استمرار التصعيد الحوثي واستهدافه للمدن الآهلة بالسكان والنازحين والمشردين وقنص المدنيين والأطفال والنساء واستمرار إطلاقه للصواريخ والطيران المسير نحو المدن ومناطق الأشقاء في المملكة، مستغلاً حرص الشرعية على التهدئة والالتزام باتفاق ستوكهولم الذي استثمرته الميليشيات للتحشيد في مناطق أخرى.

وعد صمت مجلس الأمن والمجتمع الدولي إزاء هذه الهجمات العدوانية أمرٌ يعقد من فرص السلام ويهدد بنسف الاتفاقات والجهود السابقة ويضع اليمنيين أمام أمر الواقع في مواجهة هذه الميليشيات الإرهابية.

من جهته نوه السفير الأمريكي إلى استمرار دعم بلاده للشرعية ولجهود إحلال السلام في اليمن وشراكة أمريكا واليمن المتميزة في مجال محاربة الإرهاب، مشيداً بإيجابية الحكومة فيما يخص التسريع بتنفيذ اتفاق الرياض والخطوات التي تمت في هذا الباب والدور السعودي الذي عمل على إنجاز الآلية.