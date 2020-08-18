شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على إصابات «كورونا» في تونس ولبنان والمغرب والعراق والان نبدء بالتفاصيل

سجّلت تونس خلال الساعات الـ24 الماضية، 129 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد منها 112 إصابة محلية.

وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 2314 حالةً، فيما ارتفع إجمالي حالات الوفيات إلى 57 حالةً بعد تسجيل حالة وفاة.

فيما سجّل لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية، 421 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، 412 ضمن المُقيمين، و 9 من الوافدين من الخارج مؤخراً ليرتفع عدد الإصابات فيه إلى 9758 إصابةً.

وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أنّه أجري 9243 فحص PCR الخاص بالفيروس، وفي وقت ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 2854، كما ارتفع عدد الوفيات إلى 107 حالات بعد تسجيل حالتي وفاة.

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أما المغرب سجل خلال الساعات الـ24 الماضية، 1245 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين فيها 44803 حالات.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم، أنها سجّلت 33 حالة وفاة بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات إلى 714، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 31002 بعد تعافي 1061 شخصاً.

أما العراق رصد خلال الساعات الـ24 الماضية، 4576 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, ليبلغ إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الجائحة فيها إلى 184709 حالات.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان اليوم بتسجيل 82 حالة وفاة جديدة, ليبلغ إجمالي حالات الوفيات 6036, فيما سجلت 2895 حالة شفاء جديدة ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 131840 حالةً.