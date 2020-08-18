سان جيرمان يبلغ نهائي دوري الابطال للمرة الاولى في تاريخه

وواجه الفريق الفرنسي نظيره لايبزيج، على ملعب "النور"، ضمن منافسات نصف نهائي دوري الأبطال.

وسجل أهداف باريس سان جيرمان كل من ماركينيوس (13)، وأنخيل دي ماريا (42)، وخوان بيرنات (56).

ولم ينتظر باريس سان جيرمان كثيرًا إذ كاد نيمار دا سيلفا من افتتاح التسجيل لباريس سان جيرمان في الدقيقة السادسة، ولكن تسديدته ارتطمت بالقائم.



وحرم تألق بيتر جولاتشي، حارس لايبزيج، مبابي من تسجيل هدف محقق بعدما حول تسديدته إلى ركلة ركنية في الدقيقة 17.

وفي الدقيقة 25، أضاع يوسف بولسن، مهاجم لايبزيج فرصة تسجيل التعادل بعدما مرت تسديدته بمحاذاة القائم الأيسر لريكو، حارس البي إس جي.

ومن ركلة حرة مباشرة على الرواق الأيمن، كاد نيمار أن يخدع الجميع ويسجل هدف باريس سان جيرمان الثاني في الدقيقة 35، ولكن القائم عانده للمرة الثانية في اللقاء.



وعزز أنخيل دي ماريا من تقدم الفريق الفرنسي بهدف ثان في الدقيقة 42، بعد هفوة قاتلة من جولاتشي حارس لايبزيج وتمهيد رائع من نيمار بالكعب.

وأضاع نيمار مجددًا فرصة خطيرة في الدقيقة 44، بعدما مرت كرته بمحاذاة القائم الأيسر لحارس لايبزيج.

Advertisements

وفي الشوط الثاني، أكمل خوان بيرنات المهمة وسجل الهدف الثالث من رأسية في الدقيقة 56، مع غياب الرقابة الدفاعية من لايبزيج.

وكان مبابي قريبًا من تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 70، إلا أن رأسيته الرائعة مرت بجوار القائم.

وتألق جولاتشي، بالتصديد لتسديدتي مبابي ولياندرو باريديس في الدقيقة 72 من زمن المباراة.

وأبعد ريكو تسديدة أنجيلينيو ظهير لايبزيج في الدقيقة 76، قبل أن يرد جولاتشي حارس لايبزيج تسديدة قوية من باريديس في الدقيقة 80.

وسيلتقي باريس سان جيرمان، الفائز من مواجهة الغد بين بايرن ميونخ وأولمبيك ليون، في نهائي المسابقة، يوم الأحد المقبل.