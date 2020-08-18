مصدر: العراق سيطلب منحا مالية من واشنطن

كشف مصدر حكومي عراقي، الثلاثاء، أن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي سيطلب منحا مالية من الولايات المتحدة خلال زيارته إلى واشنطن.

وقال المصدر ان "الكاظمي سيطلب منحا مالية تتعلق بالملف الإنساني العراقي، خاصة ما يتعلق بملفي النازحين وفيروس كورونا".

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وأضاف أن "الكاظمي يسعى إلى استثمار الرغبة الأمريكية في تعزيز العلاقة مع العراق وطلب المنح منها وطلب مساعدتها أيضا في الحصول على منح أخرى من المجتمع الدولي".

وغادر رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي اليوم الثلاثاء، العاصمة بغداد متوجها إلى الولايات المتحدة على رأس وفد حكومي تلبية لدعوة رسمية.