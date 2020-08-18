بيان جديد من مكتب السيستاني بشأن اقامة المجالس الحسينية

اصدر مكتب المرجع الديني الاعلى علي السيستاني، الثلاثاء، بيانا جديدا بشأن اقامة المجالس الحسينية. وقال البيان الذي كتب باللغة الفارسية ان "البيان الذي صدر (يعني من النجف الاشرف) لا يمثل المَنع من اقامة المجالس مع رعاية الارشادات الصحية".

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