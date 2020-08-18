زعيم حزب عراقي يطالب بمعاهدة سلام مع إسرائيل

دعا زعيم حزب الأمة العراقي، النائب السابق في مجلس النواب مثال الآلوسي، الثلاثاء، حكومة بلاده إلى توقيع معاهدة سلام مع إسرائيل على غرار الإمارات.

وقال الآلوسي، في تصريحات صحفية، إن "العراق بحاجة إلى الخروج من معسكر الحروب والتطرف والأوهام، وهو بحاجة لبناء علاقات مستقرة مع كل دول العالم"، مردفاً: "لهذا العراق بحاجة إلى اتفاقية سلام مع إسرائيل".

وأضاف الآلوسي، أن "هناك تواصلاً غير رسمي بين بعض الشخصيات السياسية العراقية وإسرائيل، لكن تحكم إيران بالمشهد السياسي العراقي، يحول دون مزيد من التطور".

وتابع: "لو كان السياسيون العراقيون لا يخافون من إيران، وطهران لا تتحكم في قراراتهم، لكان العراق قد سبق الإمارات في عقد معاهدة سلام مع إسرائيل".



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من جانبه، قال المحلل السياسي عبد الناصر جبار، في حديث لـ"العين الاخبارية"، إن "سياسة العداء المزيف والشعارات الكاذبة التي تحرض على محاربة إسرائيل لم نجن منها خلال السبعين عاماً سوى التأخر والتخلف والتراجع على المستويين العربي والإسلامي".

وأضاف جبار أن "معطيات اليوم وتغيير موازين الخرائط والقوى العالمية والدولية تفرض على الجميع إجراء مراجعة لأدبيات الرفض والتأييد في إنتاج وصناعة المواقف".

ولفت إلى أن "العراق دفع الثمن باهظا جراء تلك السياسات البالية التي لا تريد مسايرة الواقع بما يضمن مصالحه ويحقق لشعبه الرفاهية والاستقرار".

والخميس، اتفق الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في اتصال هاتفي، على مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة.

وفي أعقاب الاتصال، تم الإعلان عن "وقف إسرائيل خطة ضم أراض فلسطينية"، بناء على طلب ودعم من دولة الإمارات.