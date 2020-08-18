البرلمان العربي يطالب بتسليم المدان باغتيال الحريري

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعا رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، الثلاثاء، إلى ضبط وتسليم المُدان فى قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.

وقال رئيس البرلمان، في بيان له، إنه يجب تسليم الشخص تحقيقاً للعدالة ودعماً لأمن واستقرار لبنان وصوناً لوحدته الوطنية وردعاً للجهات الراعية والداعمة لهذه الأعمال الإرهابية البشعة.

وأكد رئيس البرلمان العربي أهمية حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وإنهاء حيازة المليشيات والأحزاب للسلاح خارج إطار سلطة الدولة، وضرورة دعم الدولة اللبنانية ومؤسساتها الوطنية.



Advertisements

وأدانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، الثلاثاء، العضو البارز في مليشيا حزب الله الإرهابي سليم عياش في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري عام 2005 بعد محاكمة استمرت 6 أعوام.

وقال رئيس المحكمة القاضي ديفيد راي: "تعلن غرفة الدرجة الأولى عياش مذنبا بما لا يرقى إليه الشك بوصفه مشاركا في تنفيذ القتل المتعمد لرفيق الحريري".

ووجهت المحكمة لعياش 5 تهم، وهي التخطيط لمؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي، تنفيذ عمل إرهابي باستخدام المتفجرات، قتل رفيق الحريري عمدا باستخدام مواد متفجرة، قتل 21 شخصا عمدا باستخدام المواد المتفجرة، محاولة قتل 226 عمدا باستخدام المتفجرات.