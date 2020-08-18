إسرائيل عن حكم الحريري: "حزب الله" ارتهن مستقبل لبنان

قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الثلاثاء، إن الحكم الصادر في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، يؤكدا أن حزب الله "ارتهن مستقبل الشعب اللبناني".



وقال متحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، في بيان له، "حكم اليوم واضح لا لبس فيه، حزب الله الإرهابي وأفراده متورطون في جريمة القتل وعرقلة التحقيق".

وأضاف "حزب الله ارتهن مستقبل اللبنانيين خدمة لمصالح خارجية، على دول العالم أن تتخذ إجراءات ضد هذه الجماعة الإرهابية لمساعدة لبنان على تحرير نفسه من هذا الخطر".

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وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، طالب رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري، حزب الله تسليم المتهم باغتيال والده للمحكمة الخاصة بلبنان، بعد إدانه العضو البارز في مليشيا حزب الله الإرهابي سليم عياش.

ووجهت المحكمة لعياش 5 تهم، وهي التخطيط لمؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي، تنفيذ عمل إرهابي باستخدام المتفجرات، قتل رفيق الحريري عمدا باستخدام مواد متفجرة، قتل 21 شخصا عمدا باستخدام المواد المتفجرة، محاولة قتل 226 عمدا باستخدام المتفجرات.