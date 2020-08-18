"يادتا".. أكاديمي يقود وزارة الدفاع الإثيوبية

أجرى رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، الثلاثاء، تعديلا وزاريا محدودا في حكومته هو الثاني له منذ توليه في العام 2018.

وجاء إسناد وزارة الدفاع إلى الدكتور قنأ يادتا، خلفا لـ"لما مجرسا"، الذي تم تعليق عضويته مؤخرا من اللجنة المركزية لحزب الازدهار الحاكم، ضمن أبرز التعديلات.

ويقف وزير الدفاع الجديد، قنأ يادتا، أمام تحد كبير لما تمثله الوزارة من أهمية، في أكبر دولة بشرق القارة السمراء.



وترصد ”الخليج 365”، أبرز المعلومات عن وزير الدفاع الإثيوبي الجديد، حيث تعود تجربته إلى محورين رئيسين هما قدراته الأكاديمية وتجربته السياسية من خلال عمله بعدد من المناصب التنفيذية بإقليم أوروميا الذي يعد الأكبر بالبلاد، بجانب تجارب تنفيذية أخرى على مستوى الحكومة الفيدرالية.

وترتكز القدرات الأكاديمية لـ"يادتا" في حصوله على درجة الدكتوراة في مجال الأمن والسلام، من جامعة الخدمة المدنية بأديس أبابا، كما تقلد منصب تعليمي أكاديمي كعميد لكلية سندافا للشرطة.

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أما تجربته العملية في المجال السياسي على المستوى الفيدرالي، فكانت في تقلده لمنصب بارز في لجنة التحقيق الدستوري التي تم تأسيسها في مايو/أيار الماضي لتفادي أزمة الدستور في البلاد.

وكان الرجل من أبرز الأعضاء في هذه اللجنة الرفيعة، لتضاف إلى تجربته السياسية بتقلد عدد من المناصب بإقليم أوروميا، أكبر أقاليم البلاد من حيث المساحة والسكان.

وقد شغل "يادتا" رئاسة محلية هورو جودرو بمطقة ولجا غرب إقليم أوروميا، وتعتبر المنطقة من أكثر المناطق التي شهدت أحداث عنف بالإقليم.

كما شغل مفوض مفوضية الشرطة لمنطقة جيما ، ثم رئيسا لمكتب الأمن بإقليم أوروميا، ومسؤولا للجمارك.

ولا تزال لا تزال المعلومات عن وزير الدفاع الجديد محدودة، مقارنة بالوزير المقال، فهو شخصية بارزة ومؤثرة في إقليم أوروميا.