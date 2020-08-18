سلطان عُمان يصدر مرسوماً بإعادة تشكيل مجلس الوزراء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

أصدر جلالة السلطان هيثم بن طارق؛ سلطان عمان أمس مرسوما بإعادة تشكيل مجلس الوزراء العماني.



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و ذكرت "وكالة الأنباء العمانية" أن التشكيل الجديد تضمن تعيين السيد فهد بن محمود آل سعيد نائبا لرئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء و السيد شهاب بن طارق بن تيمور آل سعيد نائبا لرئيس الوزراء لشؤون الدفاع وسمو السيد ذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد وزيرا للثقافة والرياضة والشباب والسيد خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وزيرا لديوان البلاط السلطاني والفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزيرا للمكتب السلطاني والسيد حمود بن فيصل بن سعيد البوسعيدي وزيرا للداخلية والسيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزيرا للخارجية وسلطان بن سالم بن سعيد الحبسي وزيرا للمالية والشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالله السالمي وزيرا للأوقاف والشؤون الدينية والدكتور محمد بن حمد بن سيف الرمحي وزيرا للطاقة والمعادن والدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي وزيرا للصحة والدكتورة مديحة بنت أحمد بن ناصر الشيبانية وزيرة للتربية والتعليم والسيد سعود بن هلال بن حمد البوسعيدي وزيرا للدولة ومحافظا لمسقط والدكتور عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي وزيرا للعدل والشؤون القانونية.

وتضمن التشكيل الوزاري أيضا تعيين الدكتور عبدالله بن ناصر بن خليفة الحراصي وزيرا للإعلام والسيد محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي وزيرا للدولة ومحافظا لظفار والسيد إبراهيم بن سعيد بن إبراهيم البوسعيدي وزيرا للدولة ومحافظا لمسندم وسالم بن محمد بن سعيد المحروقي وزيرا للتراث والسياحة والدكتور سعود بن حمود بن أحمد الحبسي وزيرا للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه والدكتور خلفان بن سعيد بن مبارك الشعيلي وزيرا للإسكان والتخطيط العمراني والدكتورة رحمة بنت إبراهيم بن سعيد المحروقية وزيرة للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والمهندس سعيد بن حمود بن سعيد المعولي وزيرا للنقل والاتصالات وتقنية المعلومات والدكتور سعيد بن محمد بن أحمد الصقري وزيرا للاقتصاد وقيس بن محمد بن موسى اليوسف وزيرا للتجارة والصناعة وترويج الاستثمار وليلى بنت أحمد بن عوض النجار وزيرة للتنمية الاجتماعية والدكتور محاد بن سعيد بن علي باعوين وزيرا للعمل في سلطنة عمان.