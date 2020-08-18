إيران تحرض طالبان لاستهداف جنود أمريكيين بأفغانستان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، الإثنين، نقلا عن الاستخبارات العسكرية الأمريكية إن إيران عرضت على حركة طالبان أموالا لاستهداف جنود أمريكيين في أفغانستان.



وأوردت الشبكة الأمريكية، أن واشنطن حددت مدفوعات إيرانية مرتبطة بـ6 هجمات العام الماضي، بينها هجوم في ديسمبر/كانون الأول على مبنى خارج قاعدة باغرام الجوية قرب العاصمة الأفغانية كابول.

وأسفر هذا الهجوم عن مقتل اثنين من المدنيين الأفغان وإصابة 4 أمريكيين، ما تسبب في توقف مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وطالبان موقتا.

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وقال الناطق باسم البنتاجون الميجر روب لودويك، إنهم لا يكشفون تفاصيل المناقشات الداخلية بشأن المعلومات الاستخباراتية.

وتابع أن "تأثير إيران العدائي يسعى إلى تقويض عملية السلام الأفغانية، وتعزيز استمرار العنف وعدم الاستقرار".

وفي إطار اتفاق أبرمته الولايات المتحدة مع طالبان في فبراير/شباط الماضي، ويتيح انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، تمت الموافقة على إطلاق سراح نحو خمسة آلاف من سجناء طالبان من السجون الأفغانية كشرط لإجراء محادثات بين الحركة والحكومة المدعومة من واشنطن.

وقال قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، الأسبوع الماضي، إن الولايات المتحدة تخطط لتقليص حجم قواتها في أفغانستان إلى "عدد أقل من 5 آلاف" بنهاية نوفمبر /تشرين الثاني.