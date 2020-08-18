السعودية: إدانة حزب الله ظهور للحقيقة وبداية لتحقيق العدالة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عدت السعودية الحكم الصادر أمس في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري، الذي أدان أحد أعضاء حزب الله الإرهابي، ظهورا للحقيقية وبداية لتحقيق العدالة.

وأدانت المحكمة الخاصة بلبنان في لاهاي أمس، سليم عياش العضو في حزب الله، المتهم الرئيسي باغتيال الحريري، مؤكدة تورطه بتهمة القتل العمد، كما قضت المحكمة ببراءة 3 متهمين لعدم كفاية الأدلة، وهم حسين عنيسي، وأسد صبرا، وحسان مرعي، وحاكمت هيئة المحكمة في القضية غيابيا 4 أشخاص ينتمون إلى ميليشيات حزب الله، ووجهت لهم جميعا تهمة التآمر بارتكاب عمل إرهابي، وهم: سليم عياش، وحسين عنيسي، وأسد صبرا، وحسان مرعي. أما مصطفى بدر الدين فهو من خطط لعملية الاغتيال، حسب المحكمة، إلا أنه قتل لاحقا في سوريا.

تورط عياش

وقال القاضي في محكمة الحريري إن القيادي في حزب الله مصطفى بدر الدين نسق مع سليم عياش «العضو في حزب الله» في عملية اغتيال الحريري، مضيفا «المتهمون نسقوا ونفذوا عملية اغتيال الحريري»، من جهتهما حسين عنيسي وأسعد صبرا نسقا لإعلان المسؤولية زورا عن اغتيال الحريري.

ووصل رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري إلى قاعة جلسة المحكمة، وكان سعد الحريري توجه إلى لاهاي للمشاركة في جلسة النطق بالحكم في اغتيال والده، ومن المقرر أن يدلي بعد النطق بالحكم ببيان يتناول فيه الحكم الصادر، وفقا لبعض المصادر.

جريمة شنعاء

وأكدت الخارجية السعودية أنها «تابعت ما صدر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والتي نطقت بحكمها في قضية اغتيال رئيس وزراء الجمهورية اللبنانية الأسبق رفيق الحريري، والذي تضمن إدانة لعنصر تابع لحزب الله ارتكب تلك الجريمة الشنعاء، وترى حكومة المملكة العربية السعودية في الحكم القضائي ظهورا للحقيقة وبداية لتحقيق العدالة بملاحقة المتورطين وضبطهم ومعاقبتهم».

وقالت الوزارة «وحكومة المملكة بدعوتها لتحقيق العدالة ومعاقبة حزب الله وعناصره الإرهابية، تؤكد ضرورة حماية لبنان والمنطقة والعالم من الممارسات الإرهابية لهذا الحزب الذي يعد أداة للنظام الإيراني وثبت ضلوعه في أعمال تخريبية وإرهابية في بلدان عديدة، وكانت جريمة اغتيال رفيق الحريري إحداها وأكثرها تأثيرا على أمن واستقرار لبنان «.

وأضافت «وتتطلع المملكة إلى أن يعم لبنان الأمن والسلام بإنهاء حيازة واستخدام السلاح خارج إطار الدولة وتقوية الدولة اللبنانية لصالح جميع اللبنانيين دون استثناء، فالشعب اللبناني الشقيق يستحق استقرارا في وطنه ونماء في اقتصاده وأمنا يبدد الإرهاب».

النزول للشوارع

تجمع العشرات من أتباع الحريري أمس، للصلاة عليه عند قبره بوسط بيروت بعد فترة وجيزة من صدور الحكم وزار وفد موسع من كتلة «المستقبل» تتقدمه النائبة بهية الحريري شقيقة رئيس الوزراء الراحل ضريح رفيق الحريري، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

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قالوا عن محاكمة قتلة الحريري:

تحقيق العدالة

«الحكم القضائي يعد ظهورا للحقيقة وبداية لتحقيق العدالة بملاحقة المتورطين وضبطهم ومعاقبتهم».

الخارجية السعودية

إثارة الفتنة

«أدعو إلى أن يكون الحكم الذي صدر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، مناسبة لاستذكار مواقف الرئيس الشهيد رفيق الحريري ودعواته الدائمة إلى الوحدة والتضامن وتضافر الجهود من أجل حماية البلاد من أي محاولة تهدف إلى إثارة الفتنة».

الرئيس اللبناني ميشال عون

نقبل الحكم

«المحكمة الدولية حكمت، ونحن باسم عائلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري نقبل حكم المحكمة ونريد تنفيذ العدالة بوضوح، لا تنازل عن حق الدم، أما مطلب اللبنانيين الذي نزلوا بعد جريمة الاغتيال هو كان الحقيقة والعدالة الحقيقة، عرفناها جميعا وتبقى العدالة التي ستنفذ مهما طال الزمن»، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري