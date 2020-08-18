إردوغان يؤجج التوتر بإرسال سفينة للسواحل القبرصية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نشرت تركيا أمس، بأوامر من رئيسها رجب طيب إردوغان، سفينة تنقيب في منطقة قريبة من الساحل الجنوبي الغربي لقبرص، وهو التحرك الذي من شأنه تأجيج التوترات مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في شرق البحر المتوسط. وكانت تركيا استأنفت الأسبوع الماضي أعمال البحث في مياه متنازع عليها في البحر المتوسط بعد انهيار مفاوضات مع اليونان جرت بوساطة ألمانية، وذلك بعدما وقعت أثينا اتفاقا لتعيين الحدود البحرية مع مصر شبيها بذلك الذي كانت وقعته تركيا مع حكومة الوفاق الليبية.

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