220 ألف لبناني فقدوا وظائفهم بسبب انفجار بيروت

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وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي أن الأمم المتحدة تواصل مع شركائها إجراء تقييمات للاحتياجات وتقديم المساعدة الطارئة لمن هم في أمس الحاجة.
وأشار دوجاريك إلى أن أكثر من 70 ألف عامل يعتقد أنهم باتوا عاطلين عن العمل بسبب الانفجارات، إضافة إلى 220 ألف عامل فقدوا وظائفهم نتيجة للأزمة المالية التي بدأت في أكتوبر من العام الماضي، مبينا أن هذا العدد لا يشمل العاطلين عن العمل بسبب جائحة كوفـيد-19.
وأبان ستيفان دوجاريك أن تبرع الوحدة الإسبانية التابعة لليونيفيل بمعدات حرائق لسبعة مراكز للدفاع المدني سيساعد نحو 175 ألف شخص يعيشون في منطقة مرجعيون، حيث يقع المقر الرئيس للقطاع الشرقي للبعثة الأممية.
ولفت المتحدث باسم الأمم المتحدة إلى أن مخزون مساعدات مفوضية اللاجئين في لبنان لم يتأثر بالانفجار، ويشمل ذلك مجموعات المأوى والبطانيات والأغطية البلاستيكية والمراتب وغيرها من المواد المهمة التي تم توفيرها للصليب الأحمر اللبناني وشركاء آخرين على الأرض.
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