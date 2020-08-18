رئيسة وزراء فنلندا تعزل نفسها

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وأعلنت رئيسة الوزراء «34 عاما» ذلك عبر موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي، بعدما وضعت نفسها في أبريل الماضي قيد الحجر الصحي الذاتي لفترة وجيزة بعد اكتشاف أن موظفا في مقرها الرسمي خالط آخر مصابا بالفيروس، وأظهرت الفحوص بعد ذلك عدم إصابتها، وعدم إصابة الموظف.
ويضمن جدول أعمال رئيس الوزراء أمس جلسة مع أعضاء برلمانيين من حزبها الاشتراكي الديمقراطي ومناقشات مع مجلس الوزراء عبر رابط فيديو (فيديو كونفرانس).
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