الرئيس الموريتاني يطالب بوقف حملات التشهير

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال محامو الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبدالعزيز إنه محتجز خارج إطار القانون، وطالبوا بالإفراج عنه فورا، وبتدخل السلطة القضائية لإحقاق الحق وفرض احترام القانون. وأوضح المحامي محمدن إشدو في مؤتمر صحفي عقدته هيئة الدفاع عن الرئيس السابق في العاصمة نواكشوط قائلا «إننا في هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز نعد موكلنا في حالة احتجاز خارج القانون، ممنوعا من مؤازرة دفاعه، ونطلع الرأي العام الدولي والوطني على هذه التجاوزات، ونهيب بالقضاء الحامي للحقوق والحريات أن يتحرك لفرض احترام الإجراءات القانونية وحقوق الدفاع وحقوق موكلنا».

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