هجوم صاروخي على كابول في ذكرى الاستقلال

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وتم إطلاق الصواريخ بعد وقت قصير من وضع الرئيس الأفغاني أشرف غني إكليلا من الزهور عند نصب منارة الاستقلال بوزارة الدفاع.
وأكدت وزارة الداخلية إطلاق صواريخ من سيارتين في المنطقتين الأمنيتين الثامنة والعاشرة، إلا أنها لم تذكر أية تفاصيل إضافية.
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