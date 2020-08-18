شكرا لقرائتكم خبر هجوم صاروخي على كابول في ذكرى الاستقلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سقطت صواريخ عدة على العاصمة الأفغانية كابول أمس، بالتزامن مع احتفال البلاد بالذكرى الـ101 للاستقلال. وتم إطلاق الصواريخ بعد وقت قصير من وضع الرئيس الأفغاني أشرف غني إكليلا من الزهور عند نصب منارة الاستقلال بوزارة الدفاع. وأكدت وزارة الداخلية إطلاق صواريخ من سيارتين في المنطقتين الأمنيتين الثامنة والعاشرة، إلا أنها لم تذكر أية تفاصيل إضافية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هجوم صاروخي على كابول في ذكرى الاستقلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.