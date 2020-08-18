شكرا لقرائتكم اتفاق تركي قطري مع الوفاق على منح مرتزقة جوازات ليبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال مصدر من الوفاق لـ"العربية" و"الحدث" إنه تم الاتفاق بين تركيا وقطر وحكومة الوفاق الليبية على منح المرتزقة السوريين والصوماليين والتونسيين جوازات سفر ليبية.

كما اتفق الأفرقاء الثلاثة ضمن اجتماعات الثلاثاء ودمج هؤلاء المرتزقة ضمن قوات الوفاق تحت اشراف وتدريب تركي داخل قاعدة الوطية وفي مطار طرابلس العالمي وبدعم مالي قطري.

وسيتم تكليفهم بمهام محددة من ضمنها تأمين وحماية مقرات حكومية تابعة للوفاق حتى لا تتعرض الحكومة للابتزاز من المليشيات المحلية الليبية.

Advertisements

وكانت مصادر أفادت "العربية" و"الحدث"، مساء الاثنين، عن توقيع اتفاق تركي قطري مع الوفاق لجعل ميناء مصراتة قاعدة بحرية لتركيا في المتوسط، وهوما سيتيح لأنقرة نشر عتاد بحري كبير وقويّ في المنطقة، في إطار مواصلة خططها التوسعية في ليبيا وتثبيت وجودها العسكري والتجاري في منطقتي شمال إفريقيا وجنوب البحر الأبيض المتوسط.

والاتفاق الثلاثي ينص على إنشاء مركز تنسيق عسكري ثلاثي مقره مدينة مصراتة، وأن تمول الدوحة مراكز ومقرات التدريب لمقاتلي الوفاق.

جاء ذلك خلال زيارة أدّاها كل من وزير الدفاع القطري خالد العطية ونظيره التركي خلوصي أكار إلى العاصمة طرابلس، يوم الاثنين، ولقائهما بمسؤولي حكومة الوفاق.