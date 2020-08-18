شكرا لقرائتكم خارجية السودان تنفي: العلاقات مع إسرائيل لم تناقش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نفت وزارة الخارجية السودانية، تصريحات المتحدث الرسمي حيدر بدوي صادق، عن سعي السودان لإقامة علاقات مع إسرائيل. وأوضحت الخارجية أن "العلاقات مع إسرائيل لم تناقش بأي شكل من الأشكال، كما لم يتم تكليف الناطق الرسمي بالإدلاء بتصريحات بشأن العلاقة مع إسرائيل".

وجاء في تصريح صحافي لوزير خارجية السودان المكلف عمر قمر الدين: "تلقت وزارة الخارجية بدهشة تصريحات السفير حيدر بدوي صادق الناطق باسم الوزارة عن سعي السودان لإقامة علاقات مع إسرائيل، وأوجدت هذه التصريحات وضعا ملتبسا يحتاج لتوضيح".

وأكدت وزارة خارجية السودان "أن أمر العلاقات مع إسرائيل لم تتم مناقشتها في وزارة الخارجية بأي شكل كان، ولم يتم تكليف السفير حيدر بدوي للإدلاء بأي تصريحات بهذا الشأن".

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الخارجية السودانية، حيدر بدوي صادق، أن بلاده تتطلع لاتفاق سلام مع إسرائيل، قائم على الندية ومصلحة الخرطوم "دون التضحية بالقيم والثوابت".

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وأضاف المتحدث أنه "ما من سبب لاستمرار العداء بين السودان وإسرائيل"، مضيفا: "لا ننفي وجود اتصالات" بين البلدين.

وأوضح صادق أن السودان وإسرائيل سيجنيان فوائد وثمارا من عقد اتفاق سلام.

وأشار المتحدث إلى أن الخارجية السودانية تتطلع لقيادة الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي، من أجل توقيع اتفاق سلام.

وأثنى الدبلوماسي السوداني على خطوة الإمارات بتوقيع معاهدة سلام مع إسرائيل، واصفا إياها بـ"الجريئة والشجاعة التي ترسم خط السير الصحيح لباقي الدول العربية".

يأتي ذلك فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي تعقيباً على إعلان السودان التطلع للتوصل إلى اتفاق سلام مع إسرائيل.. إسرائيل والسودان والمنطقة كلّها سيكسبون من اتفاق سلام، وسيتمكنون من بناء مستقبل أفضل لشعوب المنطقة. سنعمل كل ما يتطلبه الأمر لتحويل هذه الرؤية إلى واقع ".