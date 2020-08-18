واشنطن: كرة النووي في ملعب موسكو!

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رمى الأميركيون كرة الحد من الأسلحة النووية في الملعب الروسي، خصوصًا أن في أميركا مخاوف كبيرة إزاء تعزيز روسيا قدراتها غير المقيدة، إضافة إلى المخاوف التعزيزات النووية السرية المكثفة لبكين.

فيينا: أعلن مسؤولون أميركيون الثلاثاء أن "الكرة في ملعب روسيا" في ما يتعلق بتمديد معاهدة لمنع الانتشار النووي بين الدولتين، لكنهم أقروا بأن الجانبين لا يزالان "بعيدين جدًا" في عدد من القضايا.

ومن المقرر أن تنقضي مدة سريان اتفاقية ستارت الجديدة التي تحدد عدد الرؤوس النووية التي ينشرها كل طرف بـ 1550، في فبراير. والثلاثاء اختتم الوفدان الأميركي والروسي يومين من المحادثات في العاصمة النمسوية في إطار المحادثات المستمرة حول معاهدة تكون بديلًا من ستارت الجديدة.

وقال رئيس الوفد الأميركي مارشال بيلينغسلي للصحافيين: "هناك تقارب في بعض المجالات بين روسيا والولايات المتحدة، لكن لا نزال بعيدين جدًا في عدد من القضايا الرئيسية". أضاف: "الكرة الآن في ملعب روسيا".

وأكد بيلينغسلي: "نحن على استعداد للتفكير في تمديد ستارت الجديدة لكن مثل هذا التمديد سيحصل فقط إذا تمكنا من ... تبديد مخاوف كبيرة لدينا إزاء تعزيز روسيا لقدراتها غير المقيدة" وذلك في إشارة إلى أسلحة غير مشمولة بالاتفاقية الحالية.

وقال إنه يتعين أيضًا تحسين إجراءات في المعاهدة تتعلق بالتحقق والشفافية، مكررًا الموقف الأميركي لجهة أن أي معاهدة مستقبلية يتعين أن تكون متعددة الأطراف مع مجال لانضمام الصين. وكانت الولايات المتحدة قد عبرت عن القلق إزاء ما اعتبرته "التعزيزات النووية السرية المكثفة" لبكين. غير أن الصين لم تبد أي اهتمام بالانضمام.

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ترسانة هائلة من الأسلحة الفتاكة

ولا تزال الولايات المتحدة وروسيا تحتفظان مجتمعتين بأكثر من 90 في المئة من الأسلحة النووية في العالم، بحسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

وشارك سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، في المحادثات التي جرت في فيينا، وقال في ختامها الثلاثاء إن "أولويات (الدولتين) في هذه المرحلة متباينة جدًا". وأضاف في تصريحات كررتها السفارة الروسية في فيينا: "روسيا تؤيد تمديد معاهد ستارت، لكنها غير مستعدة لدفع أي ثمن مقابل ذلك".

ولم يتم تحديد أي مواعيد لمزيد من المحادثات، وفق بيلينغسلي.

ويخشى بعض المراقبين ان تنتهي معاهدة ستارت الجديدة مثل العديد من الاتفاقيات الدولية في إطار سياسات دونالد ترمب الخارجية وشعاره "أميركا أولا".