شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يوافق على 6 اتفاقيات اقتصادية ومالية.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال على 6 تقارير للجنة الخطة عن اتفاقيات وتشمل: 1- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 446 لسنة 2020 بشان الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية الى الاتفاقية متعددة الاطراف لتنفيذ التدابير المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية لمنع تاكل الوعاء الضريبى ونقل الارباح المعتمدة فى باريس بتاريخ 24/11/2016 والتى وقعتها مصر بتاريخ 7/6/2017 وعلى وثيقة التحفظ والاعلان التتفسيرى الذى يسرد التحفظات والاخطارات الخاصة بمصر لاغراض الانضمام للاتفاقية. 2- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 445 لسنة 2020 بشان لموافقة على اتفاقية تعديل بين جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة المالية. Advertisements 3- قرار رئيس جمورية مصر العربية رقم 429 لسنة 2020 بشان الموافقة على اتفاقية التسهيلات الاسلامية بين جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة المالية وبنك ابو ظبى الاول بمبلغ 510 مليون دولار أمريكى. 4- قرار رئيس الجمهورية رقم 430 لسنة 2020 بشان الموافقة على اتفاقية التسهيلات التقليدية بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة المالية وبنك ابو ظبى الاول بمبلغ مليار و490 مليون دولار أمريكى. 5- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 428 لسنة 2020 بشأن الموافقة علي اتفاقية الشروط التجارية بين مصر ممثلة في وزارة المالية وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك ابو ظبي. 6- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 396 لسنة 2020 بشان الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية للاتفاقية الجمركية المتعلقة بالنقل الدولى للبضائع والموقعة فى جنيف.

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