شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يطالب الحكومة بحل مشكلة عمال التشجير: مرتباتهم 40 جنيها فى الشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، وزير المالية، بسرعة حل مشكلة عمال التشجير بوزارة الزراعة، وذلك بعدما آثار النائب مصطفى بكرى الأزمة تحت القبة خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن حيث لفت بكرى إلى أن عدد هؤلاء العمال نحو 20 ألف فرد من خريجى كليات الزراعة ويحصلون على راتب يبلغ نحو 40 جنيها شهريا منذ 24 عاما، ورد عبد العال ساخرا: "كدا ندخلهم فى تكافل وكرامة أحسن، دا مرتبهم مش واصل لمعاش تكافل وكرامة، وهذا مرتب هزيل".

وقال بكرى: "وإحنا فى نهاية دور الانعقاد أسأل وزير المالية ورئيس الوزراء عن وعودهما بإنصاف مؤقتى وزارة الزراعة وعمال التشجير، إذا كان مفيش حل يقولوا مفيش، الناس دى بتقبض 40 جنيها منذ 24 عاما وهم من خريجى كليات الزراعة وعددهم أكثر من 20 ألف فرد".

بدوره قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مجلس النواب بالفعل قد آثار هذا الأمر عدة مرات من قبل وتم إعداد فحص شامل، لافتا إلى أنه خلال الفترة القصيرة القادمة سيكون هناك حلا، ورد عبد العال قائلا: "الرد دا زي المحل سيفتح قريبا، يجب تحديد موعد"، وقال معيط: "أعد بنقل الأمر لرئيس مجلس الوزراء وإبلاغ المجلس بالرد".