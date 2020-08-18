شكرا لقرائتكم خبر عن بدء برنامج "الدراسات العليا" فى كلية الهندسة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعنلت الإدارة العامة للدراسات العليا بكلية الهندسة فى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا عن فتح باب القبول بمرحلة الدراسات العليا (ماجستير) بقسم الهندسة الميكانيكية للعام الجامعي 2020- 2021

يأتى ذلك في إطار اهتمام الجامعة بالبحث العلمى تحت رعاية خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا،

صرح بذلك الدكتور محمد العزازي رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وأضاف أنه في إطار التعليم المتميز الذي تقدمة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لطلابها، اعتمد مجلس الجامعات الخاصة برئاسة وزير التعليم العالي، لأئحة الدراسات العليا، ومنح درجة الماجستير في تخصص الهندسة الميكانيكية، بكلية الهندسة داخل الجامعة وأشار العزازي الى أن الجامعة بما تتمتع به من قدرة عالية على استيعاب جميع أساليب التعليم الحديثة، وبما تمتلكة من خبرة أعضاء هيئة التدريس، تم الموافقة على البدء في برنامج الدراسات العليا في كلية الهندسة في مجال الهندسة الميكانيكية، وكلية تكنولوجيا المعلومات في مجال علوم الحاسب.

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وقال الدكتور باهر أبو ستيت عميد كلية الهندسة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أن فتح باب قبل الطلاب الجدد للفصل الدراسي الأول بدأ منذ 15 أغسطس الجاري ويستمر حتى 30 الشهر المقبل موضحا أنه يبدأ التسجيل للفصل الدراسي الثاني من 1 يناير حتى 31 من نفس الشهر 2021.

وأشار أبوستيت الى أن الاوراق المطلوبة للتقديم تضم أصل شهادة المؤهل الدراسي، وبيان بالتقديرات التي يحصل عليها المتقدم من الجامعة، وأصل شهادة الميلاد، وصورة من البطاقة الشخصية، وعدد 6 صور شمسية، والموقف من التجنيد وشهادة حسن سير وسلوك، وموافقة جهة العمل على التفرغ.

يذكر أن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا من أوائل الجامعات الخاصة التي تحصل على الموافقة ببدء برنامج الدراسات العليا بكلية الهندسة، وبرنامج الدراسات العليا بكلية تكنولوجيا المعلومات، وذلك يأتي ضمن ما تتميز به الجامعة بقدرات علمية ومهنية متقدمة، ومؤهلة على أعلى مستوى بداية من أعضاء هيئة التدريس والطلاب المؤهلين لسوق العمل على أعلى مستوى، والقدرات الفنية التي تجعلها واحدة من أفضل الجامعات الخاصة في مصر.