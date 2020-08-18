شكرا لقرائتكم خبر عن على عبد العال: وزير المالية مخه شغال 24 ساعة.. والإصلاح على إيده بإذن الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازح الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، الدكتور محمد معيط وزير المالية، من خلال حديثه للدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، وقال:"ربنا يقويك ويعينك على وزير المالية".

وطالب رئيس البرلمان، وزير المالية بالعمل على تحسين أوضاع أعضاء هيئات التدريس بالجامعات، قائلا: "أنظر لأعضاء هيئات التدريس بالجامعات".

وأضاف رئيس مجلس النواب، "وزير المالية مخه بيشتغل 24 ساعة، والإصلاح على إيدك بإذن الله".

وكان المجلس قد وافق، خلال جلسته العامة اليوم، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات والأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل.

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وتنص المادة الأولى على إلغاء نصوص القوانين التى تقرر إعفاء عوائد أذون الخزانة والسندات التى تصدرها وزارة المالية، أو إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، أينما وردت هذه النصوص، وقد أكدت هذه المادة على عدم الإخلال بنصوص الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة المصرية والدول الأجنبية أو المنظمات الدولية أو الإقليمية تأكيدا لالتزام الحكومة المصرية بهذه الاتفاقيات وما تقرره من أحكام.

ونصت الفقرة الثانية من المادة الأولى بمشروع القانون على إعفاء عوائد أذون الخزانة والسندات التى تستثمر فيها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أموالها من 50% من قيمة الضريبة على الدخل، بدلا من الإعفاء الكامل كما هو قائم الآن، إلا أن لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان قررت تعديل نسبة الإعفاء لتصل إلى 65% على أن تراجع كل 3 سنوات، وقد وافق المجلس خلال جلسته العامة اليوم على هذا التعديل.

ووافق المجلس أيضا على مقترح الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، بإضافة فقرة ثالثة للمادة الأولى تنص على أنه فى جميع الأحوال لا يسرى حكم الفقرة الأولى من المادة على أذون الخزانة والسندات التى تم إصدارها قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك لتحصين القانون من أية شبهة لعدم الدستورية.