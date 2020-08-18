شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يوافق على منحة لتمكين المرأة وإشراك الرجال فى تنظيم الأسرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 362 لسنة 2020، بالموافقة على الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع "معالجة الفجوات في الصحة والحقوق الإنجابية في مصر"، والموقع في مدينة القاهرة بتاريخ 17/3/2020.

وأكدت اللجنة فى تقريرها أن اللجنة توافق على الاتفاقية لأهمية الأغراض التى تهدف إليها هذه المنحة وضرورة الاستفادة منها.

وتهدف الاتفاقية إلى تمكين المرأة وإشراك الرجال فيما يتعلق بتنظيم الأسرة، وذلك عن طريق زيادة الوعى بخدمات تنظيم الأسرة فى مصر وتسهيل الحصول على هذه الخدمات ورفع مستواها ومعالجة الصعوبات الاجتماعية والسلوكية التى تواجهها الفتيات والنساء فى الحصول على الخدمات الصحية الجيدة .