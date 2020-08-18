شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يوافق على إعفاء مرتبات الجامعة الأمريكية الممولة بمصادر غير محلية من الضرائب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موافقة المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 426 لسنة 2020 بشأن الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية ومجلس أمناء الجامعة الأمريكية بالقاهرة الموقعة بتاريخ 7 مايو 2020 بشأن تعديل المادة السادسة من البروتوكول الموقع بين الطرفين حول وضع وتنظيم الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وقد جاء فى الاتفاق النص على إعفاء الحكومة المصرية لجميع الأجور والمرتبات التى تصرف من أية مصادر تمويل غير محلية من الضرائب المحلية، حيث كان الإعفاء الذى نصت عليه المادة السادسة من البروتوكول 1975 يقتصر على إعفاء جميع الأجور والمرتبات التى تصرف على اعتماد pl480 فقط .

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وكذلك تخصيص الجامعة الأمريكية بالقاهرة للحكومة المصرية 30 منحة دراسية كاملة سنويا تقدم للطلاب المصريين من المدارس الحكومية، الذين ترشحهم وزارة التعليم العالي للراغبين في الدراسة بالجامعة بمرحلة البكالوريوس، وذلك طبقا لشروط وأحكام القبول المعمول بها لدى الجامعة.

ووفقا لمذكرة التفاهم تظل سائر أحكام ومواد البروتوكول الموقع بين مصر ومجلس أمناء الجامعة الأمريكية نافذة باستثناء المادة السادسة التي تطبق أحكامها وفقا لما تم تعديله بمذكرة التفاهم.

وتحكم مذكرة التفاهم جميع تعاملات الجامعة الأمريكية بالقاهرة مع مصلحة الضرائب المصرية وتسري أحكامها على أية التزامات سابقة على الجامعة، وتدخل مذكرة التفاهم حيز النفاذ بعد استكمال الحكومة المصرية الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.