شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب يلمح إلى انعقاد الجلسات العامة القادمة الاثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألمح الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إلى انعقاد الجلسات العامة القادمة يوم الاثنين المقبل، لاستكمال مناقشة عدد من مشروعات القوانين المدرجة على جدول أعمال البرلمان قبل فض دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول. وقال عبد العال – خلال الجلسة العامة المسائية المنعقدة اليوم الثلاثاء، في تعقيبه على أحد النواب الذي اقترح أن يكون انعقاد الجلسات القادمة الإثنين وليس غداً بقوله: "يوم الاثنين أفضل خاصة هناك نواب انصرفوا بعد الموافقات".

كانت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، قد شهدت موافقة البرلمان نهائيا على عدد 15 مشروع قانون، أبرزها قوانين تقسيم الدوائر الانتخابية، والعقوبات لمواجهة التنمر، والملكية الفكرية، والحفاظ على سرية بيانات المجنى عليه، وتنظيم التقاضى فى الأحوال الشخصية ومراقبة البوليس، وهيئة الشرطة، وغيرها.